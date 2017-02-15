ماذا تعرف عن مدينة أستانة المستضيفة لحوار المعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي؟

يتردد في هذه الأونة ذكر مدينة أستانة بعد الحديث عن إستضافتها للمعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي

الكثير منا لم يسمع اسم هذه المدينة من قبل إليكم بعض المعلومات عنها.

كانت دولة كازاخستان إلى فترة التسعينيات وهي غير مدرجه في أي تصنيف عالمي وترتيبها الدولي صفر .

قام رئيسها نور سلطان نزار في 2006م بوضع خطة لجعل بلاده ضمن بلدان “مجموعة الخمسين”

إستطاع نور سلطان أن يجعل بلاده تمتلك أضخم إمكانيات اقتصادية في آسيا الوسطى وأصبحت ضمن الدول الخمسين الأكثر تقدما في العالم والأن يمشي على خطة للوصول للدول الثلاثين الأولى .

بلغ حجم الإستثمارات الخارجية لكازاخستان من 2005 إلى 2012 م

أكثر من 160 مليار دولار أمريكي .

إستطاع نور سطان في عشر سنوات أن يضاعف الناتج المحلي لبلاده لأكثر من 16 ضعف ..كما تضاعف دخل المواطن 7 أضعاف فيما خطت الدولة تسعى إلى أن يصل دخل الفرد الى 60 ألف دولار سنويا .

خلال أربع سنوات إستطاعت كازاخستان فتح ( 780) شركة صناعية جديدة وخلقت ( 160) ألف وظيفة وسيتم في هذا العام 2017 تشغيل ( 130 ) شركة أخرى .

سلم الرئيس نور سلطان لشعبه بلداً يفاخرون به وأصبحت أنضار العالم تتجه إليه .