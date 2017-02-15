 ماذا تعرف عن مدينة أستانة المستضيفة لحوار المعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) بعد أن قال له “انت ابن سعود”.. أمير الرياض لأحد ملاك الكسارات: “النظام فوق الجميع” الأمير متعب بن عبدالله يستقبل قائد الجيش البري الأمريكي القصيبي والحمد ولعنة “العلمانية” فيديو صادم.. عانت من صداع فأخرج الأطباء صرصورا “حيا” من رأسها غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة دراسة جديدة تنصح “العزاب”: تزوجوا لتتخلصوا من الضغط النفسي أمطار متفرقة على جازان .. والدفاع المدني ينشر فرق على الأودية ماذا تعرف عن مدينة أستانة المستضيفة لحوار المعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي؟ تعليق الدراسة بالأحساء ليوم غدا الخميس تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة أردوغان يصل المدينة المنورة ‏سمو أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة

ماذا تعرف عن مدينة أستانة المستضيفة لحوار المعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي؟

ماذا تعرف عن مدينة أستانة المستضيفة لحوار المعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي؟
المناطق_متابعات

يتردد في هذه الأونة ذكر مدينة أستانة بعد الحديث عن إستضافتها للمعارضة السورية ونظام الأسد الإجرامي

الكثير منا لم يسمع اسم هذه المدينة من قبل إليكم بعض المعلومات عنها.

كانت دولة كازاخستان إلى فترة التسعينيات وهي غير مدرجه في أي تصنيف عالمي وترتيبها الدولي صفر .
قام رئيسها نور سلطان نزار في 2006م بوضع خطة لجعل بلاده ضمن بلدان “مجموعة الخمسين”
إستطاع نور سلطان أن يجعل بلاده تمتلك أضخم إمكانيات اقتصادية في آسيا الوسطى وأصبحت ضمن الدول الخمسين الأكثر تقدما في العالم والأن يمشي على خطة للوصول للدول الثلاثين الأولى .
بلغ حجم الإستثمارات الخارجية لكازاخستان من 2005 إلى 2012 م
أكثر من 160 مليار دولار أمريكي .
إستطاع نور سطان في عشر سنوات أن يضاعف الناتج المحلي لبلاده لأكثر من 16 ضعف ..كما تضاعف دخل المواطن 7 أضعاف فيما خطت الدولة تسعى إلى أن يصل دخل الفرد الى 60 ألف دولار سنويا .
خلال أربع سنوات إستطاعت كازاخستان فتح ( 780) شركة صناعية جديدة وخلقت ( 160) ألف وظيفة وسيتم في هذا العام 2017 تشغيل ( 130 ) شركة أخرى .
سلم الرئيس نور سلطان لشعبه بلداً يفاخرون به وأصبحت أنضار العالم تتجه إليه .

918359d8-77b7-486c-80ef-a2edb08db913 85fed4d7-871e-4bca-9e80-aed7cf6d4031 4af79dab-74b2-421f-a7e7-ea6cb521272f 8e282c54-70fd-4e1b-b58f-f56999abf37f

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>