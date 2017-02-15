 دراسة جديدة تنصح “العزاب”: تزوجوا لتتخلصوا من الضغط النفسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة جديدة تنصح “العزاب”: تزوجوا لتتخلصوا من الضغط النفسي

دراسة جديدة تنصح “العزاب”: تزوجوا لتتخلصوا من الضغط النفسي
المناطق - وكالات

إن كنت ترغب بالتخلص أو بتقليل الضغط النفسي الذي تعاني منه، اتجه إلى الزواج. إذ على ما يبدو أن الزواج يخفض مستويات هرمون الإجهاد في الجسم.

وكشفت دراسة جديدة أن نسب هرمون الـ “كورتيزول” المسؤول عن الإجهاد تنخفض لدى المتزوجين، مقارنة بالعزاب، بحسب موقع “ميديكال دايلي”.

ويطلق الجسم هرمون الـ “كورتيزول” عند تعرضه للضغط، وترتبط مستوياته المرتفعة بأمراض عقلية عدة مثل القلق والاكتئاب، وأمراض جسدية أيضاً.

وتشير الدراسة إلى أن المتزوجين أظهروا حالة صحية أفضل من غيرهم، إلا أن الأسباب وراء ذلك لا تزال غير واضحة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة شيلدون كوهين إن نتائج الدراسة توفر “فرصة للتعمق في مدى تأثير العلاقات الاجتماعية للإنسان على صحته الجسدية والعقلية”.

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