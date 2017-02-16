فيديو صادم.. عانت من صداع فأخرج الأطباء صرصورا “حيا” من رأسها

أصيب فريق من الأطباء في الهند بحالة من الذهول عندما عثروا على صرصور حي يعيش في دماغ امرأة كانت تعاني من الصداع.

فبعد تحملها للصداع مدة كبيرة، أخيراً قررت السيدة ذات الـ42 عاماً، والتي تقيم في قرية بالقرب من مدينة شيناي بالهند، أن تلجأ للطبيب بعدما شعرت أن الألم يصحبه نوع من الحكة الداخلية والوخز الشديد، كما أنها كانت تعاني من صعوبة في التنفس في بعض الأحيان، لذا أدركت أن ما تشعر به حتماً ليس ألماً طبيعياً.

وبإجراء الفحوصات اللازمة، والأشعة المطلوبة، بدأ الأمر يتكشف للأطباء، حيث ظهرت أرجل كائن ما!

ونقلت شبكة “سي ان ان” عن الطبيب شانكار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة ستانلي، قوله: “لم نستطع تحديد ما إذا كان ذلك الكائن صرصورا أم حشرة أخرى، وكان يجب إخراجها سريعاً وببطء”.

وتسابق الأطباء بالمستشفى لإزالة الحشرة المزعجة، وبعد 45 دقيقة تمكنوا من إخراجها باستخدام مشابك ومصاصة طبية ووضعوها في وعاء زجاجي.

وبحسب الأطباء استقر الصرصور بين عيني المرأة، بعد أن دخل في الأغلب من أنفها، وأكد الأطباء أنه في حالة تجاهل السيدة للأمر كان من الممكن أن يموت الصرصور مسبباً عدوى في دماغها.

وأضاف الدكتور شانكار أن هذه أول حالة من نوعها التي يراها على مدار حياته المهنية التي استمرت 3 عقود، مؤكداً أن الصرصور كان يجلس في قاعدة الجمجمة بين عينيها وعلى مقربة من المخ، وبالتالي كان من الصعب جداً إزالته.