 (فيديو) بعد أن قال له “انت ابن سعود”.. أمير الرياض لأحد ملاك الكسارات: “النظام فوق الجميع” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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(فيديو) بعد أن قال له “انت ابن سعود”.. أمير الرياض لأحد ملاك الكسارات: “النظام فوق الجميع”

المناطق- الرياض

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أن النظام فوق الجميع، وذلك خلال نقاش مع أحد ملاك الكسّارات، حول أعمال تكسير الحجارة واستخراجها التي تتسبب في أضرار عديدة وخطيرة.

وقال أمير الرياض خلال الحوار الذي رصده أحد الجالسين في مقطع فيديو، إن عدم تنظيم عمل الكسارات تسبب في اعتداء ملاكها على الشعاب والأودية وتشويه مناظرها الجمالية وقطع أشجارها.

وأضاف، أن أعمال تكسير الحجارة تتسبب كذلك في تلويث الهواء وإحداث أضرار على البيئة، خصوصاً مع عدم مراعاة ملاكها للعديد من الضوابط.

وأبان المقطع مطالبة المواطن لأمير الرياض بتنسيق نظام العمل مع الجهات المختصة والوزارة المسؤولة لتلافي هذا الأمر بقوله: أنت ابن سعود فوق الوزارة، ليرد عليه الأمير بأن النظام فوق الجميع.

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