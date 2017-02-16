قرقاش للحوثي والمخلوع: “اليمن مقبرتكم”

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن تمرد الحوثي وصالح جرى طرده من المخا، والآن تجري مواجهته في محيط صنعاء، لافتا إلى أن الانقلابيين يحاولون تغطية هزائمهم بالصواريخ الإيرانية.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: يبدو شعار اليمن مقبرة الغزاة أجوف في ظل استخدام صالح والحوثي له، أين من كان يحاصر عدن ويحتل مأرب؟ الحقيقة أن اليمن مقبرة لمن يستهدف شعبه.

ولفت قرقاش إلى أن الحوثي وصالح غامروا باليمن لمطامع شخصية، فحاربوا أهلهم ومواطنيهم، ويستمرون في غيّهم برغم الوضع اليائس، فالقبول بالهزيمة هو القرار الصعب، معتبرا أن مأساة اليمن بدأت حين قبل الحوثي وصالح سفك دماء اليمنيين واستباحة مدنهم وأموالهم رغبة في السيطرة والاستئثار، وعلى الباغي تدور الدوائر.

وأضاف “لنتذكر كيف قصف واستباح الحوثي وصالح عدن وسكانها ولم يرّف له جفن، هل يحق لمن استرخص الدم اليمني في تعز وغيرها أن يدعي تمثيله لضحاياه؟”.