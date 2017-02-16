 “الجزائية” تتمسك بحكمها بسجن “بن فروة” شاتم “القصبي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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“الجزائية” تتمسك بحكمها بسجن “بن فروة” شاتم “القصبي”

“الجزائية” تتمسك بحكمها بسجن “بن فروة” شاتم “القصبي”
المناطق- وكالات

تمسكت المحكمة الجزائية في أحد رفيدة، مجدداً، بحكمها ضد الداعية سعيد بن فروة الذي شتم وشهّر بالفنان ناصر القصبي خلال خطبة جمعة، بإطلاق كلمات مثل “ديوث” و”كافر”، بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وقالت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن الجزائية أعادت حكمها في القضية إلى محكمة الاستئناف دون عقد أي جلسة، وهو ما يعني تمسكها بالحكم وإدانة المدعى عليه.

وكانت محكمة الاستئناف في عسير أيدت ملاحظات على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ضد بن فروة، وبررت الاستئناف هذه الملاحظات بما تعلمه عنه من الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، معتبرةً حكم «الجزائية» في غير محله.

 

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