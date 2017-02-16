غدا .. مانشستر يونايتد يواجه سانت إتيان وروما مع فياريال

تنطلق غداً منافسات الدور الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ” والتي تشهد مواجهتي مانشستر يونايتد الانجليزي وسانت اتيان الفرنسي، وروما الإيطالي مع فياريال الاسباني.

وتكمن أهمية البطولة أنها تؤهل الفائز بها مباشرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل , وبالتالي فإن الفريق الإنجليزي يسعى لتحقيق اللقب

والعودة للعب في أقوى بطولات العالم خاصة وأنه يحتل المركز السادس في الدوري المحلي وتبدوا فرصته ضعيفة لتحقيق إحدى المراكز التي تؤهل مباشرة للعب في البطولة القارية الأقوى , فيما يحتل الفريق الفرنسي الغائب عن أي لقب أوروبي منذ العام 1981، المركز الخامس في الدوري المحلي.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة التي ستقام على ملعبه “اولد ترافورد” بثقة، اذ لم يخسر في آخر 16 مباراة في الدوري المحلي، وبدأ يقدم عروضاً هجومية ويحقق نتائج أفضل، بعد بداية موسم مخيبة مع مدربه الجديد البرتغالي مورينيو.

وفي المقابل، يدخل سانت اتيان المباراة بثقة عالية بفوزه الكبير على لوريان في الدوري المحلي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيبه.

وكان سانت اتيان أحد أعرق الأندية الفرنسية، بلغ نهائي كأس أبطال الأندية الأوروبية عام 1976 وخسر بصعوبة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وفي اللقاء الآخر يستضيف فياريال الإسباني على ملعبه “مادريغال” في ثاني أبرز لقاء لهذا الدور ويعول روما صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي على ثنائي خط الهجوم البوسني ادين دجيكو هداف الدوري الايطالي برصيد 18 هدفاً، وعلى لاعب خط وسطه المصري محمد صلاح الذي سجل 8 أهداف، وقدم أداءً جيداً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي خسرت مصر مباراتها النهائية أمام الكاميرون 1 ـ 2 .

وأنهى فريق روما الدور الأول من البطولة دون خسارة متصدراً مجموعته، بينما انتظر منافسه حتى الجولة الأخيرة لضمان التأهل .

وتتفوق الأندية الإسبانية في هذه البطولة منذ إطلاقها بصيغتها الحالية وتسميتها “يوروبا ليغ”، فتوج اتلتيكو مدريد مرتين عامي في 2010 و2012، واشبيلية ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2016، وكسر بورتو البرتغالي وتشلسي الانجليزي احتكارها للقب عامي 2011 و2013 تواليا.