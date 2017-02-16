 10 مصارف جاهزة لتمويل مستحقي “الصندوق العقاري” خلال 3 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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10 مصارف جاهزة لتمويل مستحقي “الصندوق العقاري” خلال 3 أشهر

10 مصارف جاهزة لتمويل مستحقي “الصندوق العقاري” خلال 3 أشهر
المناطق - الرياض

يستهدف صندوق التنمية العقارية، تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، فيما ستكون المصارف والمؤسسات التمويلية الموقع معها سابقا جاهزة لتمويل المستفيدين خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر المقبلة.

أكد ذلك أيهم اليوسف، المشرف على الصندوق، مبينا أن الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها ويستحدث برامج جديدة، مضيفاً أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وأوضح اليوسف على هامش مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017 في الرياض أمس، أن الوزارة ستكون الجهة المعنية باستقبال طلبات التمويل من الصندوق العقاري، وعلى أثرها ستقوم الوزارة بتحويل الطلبات للصندوق.

ونفى أيهم اليوسف تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكدا استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبينا أن الصندوق العقاري أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016، مبالغ تجاوز عشرة مليارات ريال، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

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