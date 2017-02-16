استقبلت القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في اليوم الـ 14 من أيام المهرجان, أكثر من (700) ألف زائر وزائرة .
وأكد قائد أمن وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، أن زوار المهرجان استمتعوا بما يقدم في القرية التراثية من مختلف مناطق المملكة وأجنحة الدول الشقيقة المشاركة ومعارض الجهات الحكومية ، وتجولوا بين جنبات أروقة المهرجان بانسيابية ، وسط خدمات متكاملة تقدمها وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة المهرجان واللجان التابعة لها ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة .
أكثر من 700 ألف زائر وزائر لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14
استقبلت القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في اليوم الـ 14 من أيام المهرجان, أكثر من (700) ألف زائر وزائرة .
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