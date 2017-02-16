 أكثر من 700 ألف زائر وزائر لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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أكثر من 700 ألف زائر وزائر لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14

أكثر من 700 ألف زائر وزائر لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14
المناطق - واس

استقبلت القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في اليوم الـ 14 من أيام المهرجان, أكثر من (700) ألف زائر وزائرة .
وأكد قائد أمن وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، أن زوار المهرجان استمتعوا بما يقدم في القرية التراثية من مختلف مناطق المملكة وأجنحة الدول الشقيقة المشاركة ومعارض الجهات الحكومية ، وتجولوا بين جنبات أروقة المهرجان بانسيابية ، وسط خدمات متكاملة تقدمها وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة المهرجان واللجان التابعة لها ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة .

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