 نتنياهو يطلب من ترامب الاعتراف بـ”السيادة” على الجولان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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نتنياهو يطلب من ترامب الاعتراف بـ”السيادة” على الجولان

نتنياهو يطلب من ترامب الاعتراف بـ”السيادة” على الجولان
المناطق_رويترز

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عقب الاجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض سئل نتنياهو عما إذا كان قد طرح قضية الجولان فأجاب قائلا “نعم”.

ولدى سؤاله عن رد الرئيس الأميركي قال نتنياهو “لن أقول إنه فوجئ بطلبي”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل طلبت هذا الطلب نفسه من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015. وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إنه قوبل بالرفض.

وفي حين تتطلع إسرائيل منذ زمن طويل للسيادة على الجولان فإنه ليس واضحاً ما إذا كان البيت الأبيض سيتخذ هذه الخطوة الآن، خاصة أنها ستزيد من تعقيد الصراع السوري.

السفارة والقدس

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيدعم أي اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال “حل الدولتين ليس الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ثم التفت إلى نتنياهو، وقال والابتسامة على وجهه “على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم تنازلات من أجل السلام”.

وأضاف “أود أن أرى السفارة الأميركية تنقل إلى القدس، وأبحث الأمر بعناية كبيرة”.

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