مصادر: “الإنتربول” يقبض على مختلس الملايين بـ”صحة الطائف” في دبي

كشفت مصادر عن إلقاء الإنتربول الخليجي القبض على موظف الشؤون الصحية بالطائف والمتهم باختلاس مبلغ يقدر بنحو 10 ملايين ريال، مبينةً أن المتهم قُبض عليه في مدينة دبي بالإمارات بعد عام كامل من البحث عنه.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الإنتربول الخليجي سلم المتهم إلى المباحث الإدارية بالطائف عقب القبض عليه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت تقارير صحفية قد أوردت في شهر يناير من العام الماضي أن الأجهزة الأمنية والرقابية تحقق في واقعة اختلاس موظف بصحة الطائف مبلغاً بنحو 10 ملايين ریال من ميزانية المديرية، فيما أقرت صحة الطائف حينها اختلاس الموظف من خلال شيكات رسمية صرفها من البنك بعد تزوير توقيعات المسؤولين.