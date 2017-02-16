القصبي ينشر صوراً لنخلة زرعها والده وماتت يوم وفاته.. ويعلق: مؤلم أن تقتلع البركة من دارك

نشر الفنان ناصر القصبي صوراً للنخلة التي كان قد زرعها والده قبل 20 عاماً، وماتت في نفس يوم وفاته، بعدما ذبلت خلال فترة مرضه.

وعلق القصبي على الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم (الأربعاء) قائلاً: “مؤلم وموجع أن تقتلع البركه من دارك”.

وكان القصبي قد روى القصة، بأن والده قد زرع له نخلة في بيته قبل 20 عاماً، وكان يرعاها كثيراً ويهتم بها، مضيفاً: “في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في اتجاهها وكلما وهن والدي زاد ميولها في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة لا إله إلا الله”

