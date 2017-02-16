 القصبي ينشر صوراً لنخلة زرعها والده وماتت يوم وفاته.. ويعلق: مؤلم أن تقتلع البركة من دارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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صور نادرة لـ “عناق قاتل” بين أنثى فهد وظبي القصبي ينشر صوراً لنخلة زرعها والده وماتت يوم وفاته.. ويعلق: مؤلم أن تقتلع البركة من دارك مصادر: “الإنتربول” يقبض على مختلس الملايين بـ”صحة الطائف” في دبي مقتل ضابطين إيرانيين وعناصر أفغانية في سوريا أردوغان يؤدي مناسك العمرة ويدخل الكعبة المشرفة نتنياهو يطلب من ترامب الاعتراف بـ”السيادة” على الجولان (أطباء بلا حدود) تتهم موسكو ودمشق بقصف مستشفيات في سوريا أكثر من 700 ألف زائر وزائر لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14 10 مصارف جاهزة لتمويل مستحقي “الصندوق العقاري” خلال 3 أشهر شاهد.. داعشي فجّر نفسه في المعارضة السورية لكن هذا ما حدث “الوادي” يعزل “قرية الجرمة “.. والسكان يناشدون الجهات المعنية إيجاد حل عاجل هذه تفاصيل الكنائس الموجودة في المملكة والمتداول صورها بمواقع التواصل

القصبي ينشر صوراً لنخلة زرعها والده وماتت يوم وفاته.. ويعلق: مؤلم أن تقتلع البركة من دارك

القصبي ينشر صوراً لنخلة زرعها والده وماتت يوم وفاته.. ويعلق: مؤلم أن تقتلع البركة من دارك
المناطق_الرياض

نشر الفنان ناصر القصبي صوراً للنخلة التي كان قد زرعها والده قبل 20 عاماً، وماتت في نفس يوم وفاته، بعدما ذبلت خلال فترة مرضه.

وعلق القصبي على الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم (الأربعاء) قائلاً: “مؤلم وموجع أن تقتلع البركه من دارك”.

وكان القصبي قد روى القصة، بأن والده قد زرع له نخلة في بيته قبل 20 عاماً، وكان يرعاها كثيراً ويهتم بها، مضيفاً: “في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في اتجاهها وكلما وهن والدي زاد ميولها في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة لا إله إلا الله”
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