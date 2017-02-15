سعودي يبتكر حجزة ذاتية لإطفاء الحرائق.. أرباحها قد تفوق 400 مليار ريال

عشوان الدوسري مخترع سعودي لديه ست براءات اختراع تتعلق بالحرائق وعمليات الإخلاء السريع وهبوط الطائرات الاضطراري.

ابتكر الدوسري -مستشار الملكية الفكرية– اختراعه المتعلق بإطفاء الحرائق وآبار النفط والغاز، بعد أن لاحظ أن جميع الطرق التقليدية تعمل على أحد عناصر الحريق الثلاثة: الحرارة والوقود والأكسجين، بينما اختراعه المسمى “حجرة الإطفاء الذاتية” يعمل على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بطريقة مزدوجة، بحيث يقضي على عناصر الحريق الثلاثة في وقت واحد وأوضح أن مردود هذا الاختراع قد يفوق 400 مليار ريال

وأوضح الدوسري أنه قام بأربع دراسات تجريبية على اختراعه، متوقعا أن يدر المشروع القائم على اختراعه أرباحا كبيرة تتجاوز أربعمئة مليار ريال (أكثر من مئة وستة مليارات دولار) إذا أدير بالطريقة الصحيحة.

وأشار إلى اختراع آخر يسمى “حاضنة الطائرات المتحركة للهبوط الاضطراري” حاصل على براءة اختراع، وعلى الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمخترعين بألمانيا، وهو يحل ثلاثا من مشاكل الطائرات في هبوطها الاضطراري، في حال تعذر نزول الإطارات أو عدم صلاحية مكابح الإطارات أو عدم صلاحية المدرج بسبب الثلوج أو الأمطار.

كما اخترع مخرجا للطوارئ كنموذج للإخلاء السريع، وهو نظام إلكتروني متكامل يعمل حين تكون كافة الأبواب مغلقة، وقد عملت له دراسة في جمعية الهلال الأحمر السعودي الذي رأى -بحسب الدوسري- أنه يمكن أن يفيد في عملية إخلاء المصابين والمسعفين.

وتمنى عشوان أن يكون هناك اهتمام من دول المنطقة بمثل هذه المشاريع