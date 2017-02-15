زيارة وفد وزارة التعليم لركن التعليم بالصالة النسائية بمهرجان الجنادرية ٣١.

زارت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات والأستاذة حصة الزامل مديرة العلاقات والإعلام بالوزارة، الصالة النسائية لمنطقة الباحة بمهرجان الجنادرية الواحد والثلاثون.

حيث كان في استقبالها وكيلة كلية الباحة الأهلية الأستاذة هيا الثقفي، ومشرفات ركن التعليم الأستاذة بدرية معيض، والأستاذة سالمة غراز، وجميع المشاركات في اللجنة.

وقامت العواد بالتجول في الصالة النسائية والإطلاع على جميع الأركان بما في ذلك ركن التعليم، وأبدت إعجابها بما يحتويه من موروث شعبي أصيل يمثل المنطقة وأهلها.

كما شاهدت عرض لزفة العروس، وقُدم لها ضيافة كاملة من المأكولات الشعبية للمنطقة، وتم إهدائها دروع من إدارة النشاط بالإدارة.

كما قامت بجولة داخل القرية التراثية اطلعت من خلالها على الحرف والمهن اليدوية والموروثات الأكلات الشعبية والجوانب التنموية التي تشهدها المنطقة في ظل الدعم ألا محدود من سمو أمير المنطقة

وقالت مشرفة النشاط بتعليم الباحة بدرية معيض” نتطلع دوماً إلى الجودة في الآداء والتميز في العطاء والتألق في المنجزات، ويسعى تعليم الباحة لكل مايدعم الإبداع العلمي في جميع المجالات.