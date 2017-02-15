 الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البرك والمراكز التابعة لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البرك والمراكز التابعة لها

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البرك والمراكز التابعة لها
المناطق - محمد آل طاوي
هطلت صباح أمس الأربعاء أمطار غزيرة على محافظة البرك ، شملت جميع المراكز التابعة لها وهي مركز ذهبان ، ومركز الفيض ، ومركز المرصد ، ومركز عمق . حيث سالت على أثرها العديد من الأوديو الشعاب من أهمها وادي ذهبان ووادي المصيلم ووادي دبسا .
 
سقوط حائط  وإنقاذ مركبة 
 
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي لـ “المناطق” أن  مدني البرك  باشر 3 بلاغات حول دخول مياه الامطار لفناء ( احواش ) ثلاثة منازل بالبرك 

قامت الفرق بتوثيق الحالات وحصرها ومعالجة الوضع القائم .

باشر مدني البرك  استخراج سيارة من طراز فورشنر  مابين طريق الساحل والبحر بالموقع المسمى المحاجي كانت  بحالة تغريز  وتسليمها لصاحبها؛ كما باشر مدني البرك أمس الأربعاء بلاغا عن (تضرر منزل احد المواطن  وسقوط حائطه بسبب الامطار ولايوجد اي اصابات او وفيات ) وتم اثبات الحاله وتوجيهه بالتقدم عن طريق المحافظة واستكمال الاجراءات عن طريق لجنة الاضرار؛ كما ورد بلاغ عن تضرر منازل بسبب تجمعات مياه الامطار وعلى الفور تم تحريك الفرق والمعدات اللازمه وتم التعامل مع الحالة .

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