الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البرك والمراكز التابعة لها

هطلت صباح أمس الأربعاء أمطار غزيرة على محافظة البرك ، شملت جميع المراكز التابعة لها وهي مركز ذهبان ، ومركز الفيض ، ومركز المرصد ، ومركز عمق . حيث سالت على أثرها العديد من الأوديو الشعاب من أهمها وادي ذهبان ووادي المصيلم ووادي دبسا .