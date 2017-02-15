عضو شورى: الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة شغلها وافدون فيما يبحث 700 ألف مواطن عن عمل‎

قال عضو مجلس الشورى الأمير خالد بن عبدالله المشاري إن الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه 700 مواطن ومواطنة عن عمل.

وأضاف أن البطالة التي تعانيها المملكة ليست بطالة بالمفهوم العالمي، مشيراً إلى أن هناك خللاً يتمثل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل الباحثين عن العمل لشغل الوظائف المتاحة بسوق العمل، مشدداً على ضرورة إيجاد التكامل المناسب بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل.

وأوضح أن الوافدين يمثلون نسبة 30% من سكان المملكة، وأن هذه النسبة تعد عالية وفقاً للمفهوم العالمي، مؤكداً أهمية العمل على تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من منافسة غير السعوديين في العمل، لافتاً إلى أنه وفقاً لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر إتاحة وظائف حكومية جديدة.