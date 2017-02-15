سار تطلق موقعها الإلكتروني لإجراء حجوزات السفر

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن الأسعار المعتمدة لرحلاتها على خط ( الرياض – المجمعة – القصيم ) ، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى يوم الأحد 29 جمادى الأولى الحالي.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي الذي أطلقته اليوم ( http://sar.com.sa ) ، أن المرحلة الأولى من التشغيل ستكون برحلتين يومية الأولى تنطلق من الرياض صباحاً باتجاه القصيم مروراً بالمجمعة و الثانية مساءً من القصيم إلى المجمعة ومن ثم إلى الرياض.

وستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي ، كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف و القريات إلى الخدمة تدريجياً، إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.

كما عرضت الشركة الأسعار المعتمدة للتذاكر عبر موقعها الإلكتروني، موضحة آلية الحجز إلكترونياً، وقالت :” تم توزيع التذاكر على درجتين الأولى الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال وتضم فئتين للكبار والأطفال، وبلغت قيمة تذكرة الدرجة الاقتصادية من الرياض إلى المجمعة 70 ريالا للكبار و35 ريالا للأطفال، فيما تبلغ قيمة تذكرة درجة الأعمال 190 ريالا للكبار و125 للأطفال ، فيما بلغت قيمة تذكرة المجمعة – القصيم لدرجة الاقتصادية 60 ريالا والأطفال 30ريالا ، فيما بلغت قيمة تذكرة درجة الأعمال للكبار 160 ريالا والأطفال 105 ريالات ، فيما بلغت قيمة تذكرة الرياض – القصيم لدرجة الاقتصادية 120 ريالا للكبار و60 ريالا للأطفال ،فيما بلغت قيمة تذكرة درجة الأعمال للكبار 350 ريالا وللأطفال 230 ريالا”، مفيدة أنه سيبدأ العمل بهذه الأسعار في 5 رجب المقبل، حيث ستطرح الشركة تذاكر شهرها الأول على جميع الرحلات باسعار رمزية مشاركة مع أفراد المجتمع بهذه الاحتفالية وتشجيعهم لتجربة الخدمة، حيث سيكون سعر التذكرة للرحلة بالاتجاه الواحد خلال هذه الفترة 40 ريالا للكبار و 20 ريالا للأطفال.

يذكر أن الصور التي عرضها موقع الشركة الإلكتروني للمحطات أظهرت استهداف الشركة إلى أن تكون محطاتها أحد معالم المدن، ووجهة ومقصداً لأهاليها والزائرين لها حتى لو لم يكن بغرض السفر، حيث ستحتضن كل محطة مصرفاً يقدم خدماته طوال مدة عملها و مكاتب للاتصالات، و أخرى لحجز الفنادق و تأجير السيارات، إضافة إلى المطاعم و المقاهي، وكذلك الأسواق التموينية وأركان للمبيعات وخدمة تغليف الامتعة و غيرها من الأنشطة والخدمات.