 الجودة بمديرية زراعة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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الجودة بمديرية زراعة الطائف

الجودة بمديرية زراعة الطائف
المناطق_عادل الزهراني - الطائف
في بادرة رائعة تهدف إلى تطوير أداء  الموظفين أقامت مديرية الزراعة بمحافظة الطائف  دورة بمسمى ( ساعة في التعريف بمفهوم الجودة ) وذلك  بتوجيهات من سعادة المدير العام م/ حمود بن مستور الطويرقي وبمتابعة خاصة من م/ هاني بن عبدالرحمن القاضي ، وقد قدم الدورة أ/ يوسف بن مساعد المالكي منسق الجودة بالمديرية وقد تكلم فيها عن مفهوم الجودة وتاريخها على مر العصور ووجودها في الاسلام واهميتها في المنظمات وحازت الدورة على قبول من الموظفين وبلغ  الملتحقين بالدورة  15 متدرب هذا وقد شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الطائف مع الادارات الحكومية الأخرى في برنامج الطائف للجودة والتميز على مستوى محافظة الطائف بقرابة 50 موظف استفادوا من برنامج ( الجودة تحديات وفرص ) ، هذا وقد شكر الاستاذ يوسف المالكي نيابة عن سعادة المدير العام الجهود المبدولة من قبل الأمانة العامة ببرنامج الطائف للجودة والتميز .

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