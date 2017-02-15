بالفيديو.. شقيقان يواسيان أمهم بهدايا ثمينة و حفل بعد زواج والدهما بثانية.. ويوجهون رسالة لوالدهم

قدم شقيقان هدايا ثمينة وأقاما احتفالاً لوالدتهما، بعد زواج والدهما من امرأة أخرى، مشيدين بمكانة والدتهما ومنزلتها لديهما، وأن والدهما لو تزوج الثانية والثالثة والرابعة، فلن يكون أي منهن مثل والدتهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” أحد الأخوين وهو يتحدث عن قيامه وشقيقه بالاحتفال بوالدتهما لتطييب خاطرها بعد زواج والدهما من امرأة ثانية، وأحضرا لها كعكة وطقم ذهب وهدايا أخرى.

ووجه الشقيقان رسالة إلى أبيهما؛ حيث قال مصور الفيديو: “ونقول لأبوي والله لو تتزوج الثانية والثالثة والرابعة.. ولا واحدة تسوى أمي.. هذه أمي.. هذه الغالية”، ولقي تصرفهما إشادة وإعجاب كثير من المغردين.