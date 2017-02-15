 بالفيديو.. شقيقان يواسيان أمهم بهدايا ثمينة و حفل بعد زواج والدهما بثانية.. ويوجهون رسالة لوالدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لاستئناف عملية السلام.. ترامب يدرس استضافة الزعماء العرب في واشنطن بالفيديو والصور.. فتح “الصماء”.. واستمرار إغلاق “ضلع” و “شعار” تئن “تقادماً و زحاماً” “الاتصالات السعودية” تنفي إدراج 19 مليون مشترك متعثر بقائمة “سمة” “الأرصاد”: تساقط الثلوج على شمال المملكة.. وأمطار رعدية في 9 مناطق جراء الأمطار.. الدفاع المدني: إنقاذ 562 شخصاً وإخراج 342 مركبة وإخلاء وإيواء 79 أسرة ” تعليم جدة ” يحتفل بتحقيق جائزة التميز الوزارية الأمن المعلوماتي العربي بالفيديو.. شقيقان يواسيان أمهم بهدايا ثمينة و حفل بعد زواج والدهما بثانية.. ويوجهون رسالة لوالدهم الجودة بمديرية زراعة الطائف القصاص من أحد الجناة قتل مواطن بإطلاق نار في تبوك انسحاب مرشح ترمب لتولي وزارة العمل انطلاق أولمبياد اللغة العربية بتعليم الطائف

بالفيديو.. شقيقان يواسيان أمهم بهدايا ثمينة و حفل بعد زواج والدهما بثانية.. ويوجهون رسالة لوالدهم

بالفيديو.. شقيقان يواسيان أمهم بهدايا ثمينة و حفل بعد زواج والدهما بثانية.. ويوجهون رسالة لوالدهم
المناطق_الرياض

قدم شقيقان هدايا ثمينة وأقاما احتفالاً لوالدتهما، بعد زواج والدهما من امرأة أخرى، مشيدين بمكانة والدتهما ومنزلتها لديهما، وأن والدهما لو تزوج الثانية والثالثة والرابعة، فلن يكون أي منهن مثل والدتهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” أحد الأخوين وهو يتحدث عن قيامه وشقيقه بالاحتفال بوالدتهما لتطييب خاطرها بعد زواج والدهما من امرأة ثانية، وأحضرا لها كعكة وطقم ذهب وهدايا أخرى.

ووجه الشقيقان رسالة إلى أبيهما؛ حيث قال مصور الفيديو: “ونقول لأبوي والله لو تتزوج الثانية والثالثة والرابعة.. ولا واحدة تسوى أمي.. هذه أمي.. هذه الغالية”، ولقي تصرفهما إشادة وإعجاب كثير من المغردين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>