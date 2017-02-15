” تعليم جدة ” يحتفل بتحقيق جائزة التميز الوزارية

احتفل منسوبو الإدارة العامة للتعليم بجدة بتحقيق الإدارة لجائزة التميز الوزارية في فئة الإدارة وذلك على مستوى إدارات التعليم بالمملكة .

وقدم مديرو الإدارات والمكاتب وعدد من المعلمين والطلاب التهاني لمدير التعليم بجدة عبدالله الثقفي بهذه المناسبة مؤكدين أن التميز سيظل علامة ملازمة لتعليم جدة واعدين بمواصلة العمل بكل جودة وإتقان والمحافظة على هذه المكانة المستحقة لتعليم جدة .

من جانبه أكد مدير عام تعليم جدة أن الجائزة جاءت نتاج جهود وعطاء الجميع فهي منهم ولهم وتسجل باسمهم جميعا مقدما شكره لكل من هنأ وبارك بهذه المناسبة .