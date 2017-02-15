 جراء الأمطار.. الدفاع المدني: إنقاذ 562 شخصاً وإخراج 342 مركبة وإخلاء وإيواء 79 أسرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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جراء الأمطار.. الدفاع المدني: إنقاذ 562 شخصاً وإخراج 342 مركبة وإخلاء وإيواء 79 أسرة

جراء الأمطار.. الدفاع المدني: إنقاذ 562 شخصاً وإخراج 342 مركبة وإخلاء وإيواء 79 أسرة
المناطق_الرياض

أوضح المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الاحد الموافق 15/5/1438هـ وحتى صباح اليوم الخميس (1275) بلاغاً منها (138) في مدينة الرياض و(952) في منطقة عسير و(185)في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

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وأفاد المركز الاعلامي إن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير. بينما بلغ عدد المفقودين حالتان (1) في الرياض و(1) في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتان (1) في منطقة عسير و(1)في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (562) شخص على النحو التالي : (44) في الرياض و(489) في منطقة عسير و(14) في الشرقية و(14) في منطقة مكة المكرمة و(1) في منطقة نجران مشيراً أن أغلب الإحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (342) وإخلاء وايواء (79) أسرة.

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وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع

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