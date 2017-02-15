 بالفيديو والصور.. فتح “الصماء”.. واستمرار إغلاق “ضلع” و “شعار” تئن “تقادماً و زحاماً” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو والصور.. فتح “الصماء”.. واستمرار إغلاق “ضلع” و “شعار” تئن “تقادماً و زحاماً”

بالفيديو والصور.. فتح “الصماء”.. واستمرار إغلاق “ضلع” و “شعار” تئن “تقادماً و زحاماً”
المناطق_عسير

أكدت إدارة المرور قبل قليل أنه تم فتح عقبة الصماء الرابطة بين أبها ورجال ألمع التي تم إغلاقها مؤقتاً لوجود انهيارات صخرية؛ وطالب المرور بأخذ الحيطة والحذر أثناء النزول والطلوع.
يذكر أن اليوم الخميس سيكون ذروة استخدام عقبات منطقة عسير لتوجه المواطنين وأسرهم إلى المشاتي في تهامة عسير والسواحل وعودة مواطني المحافظات التهامية إلى منازلهم لقضاء إجازة نهاية الأسبوع؛ في حين سيستمر إغلاق عقبة “ضلع” بين أبها والدرب لفترة قد تطول بسبب الانهيارات وجرف السيول لمواقع على الطريق؛ إضافة إلى ما تعانيه عقبة “شعار” من زحام كبير جداً نظراً لكونها المنفذ الوحيد لمنطقة عسير على المنطقة الغربية وجازان التي تعبرها الشاحنات؛ في الوقت الذي تعتبر هذه العقبة الأقدم على مستوى المملكة؛ وتقادمها وانتهاء عمرها الافتراضي يشكل خطراً كبيراً على حياة عابريها؛ وخطراً آخر على اقتصاد منطقة عسير وإمدادها بالمواد الغذائية والتموينية والوقود وغيرها التي تجلب من موانئ جده وجازان في حال توقف هذه العقبة لأي سبب لاسمح الله..

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الحوادث-المرورية-في-عقبة-الصماء

عقبة الصماء

 

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