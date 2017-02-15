“الأرصاد”: تساقط الثلوج على شمال المملكة.. وأمطار رعدية في 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكون الضباب على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية لمرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت هطول أمطار متفرقة على شمال المملكة تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ومن ثم وسط المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة لتساقط الثلوج على أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات الليل وصباح الغد.