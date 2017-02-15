 لاستئناف عملية السلام.. ترامب يدرس استضافة الزعماء العرب في واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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لاستئناف عملية السلام.. ترامب يدرس استضافة الزعماء العرب في واشنطن

لاستئناف عملية السلام.. ترامب يدرس استضافة الزعماء العرب في واشنطن
المناطق_وكالات

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية، من أجل تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت صحيفة “الحياة اللندنية” عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “أقنع ترامب بالعدول عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لأن ذلك يضر أمن المنطقة ويهدد بانهيار عملية السلام”.

وأشارت المصادر إلى “احتمال استضافة ترامب قمة عربية في واشنطن للبحث في هذه الملفات، وتحريك الغطاء الإقليمي لاستئناف عملية السلام”.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، قال ترامب إنه “سيدرس حل الدولتين أو الدولة الواحدة، مع دعمه لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي لتسوية النزاع التاريخي بينهما”.

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