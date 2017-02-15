انطلاق محادثات جديدة حول سوريا في أستانا

تبدأ محادثات جديدة حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم الخميس، برعاية إيران وتركيا وروسيا بعد تأخيره ليوم واحد “لأسباب فنية”، كما أعلنت وزارة خارجية كازاخستان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكازاخستانية في لقاء مع الصحافيين في أستانا: “إن جلسة بحضور الدول الراعية لهذه المفاوضات ووفدي الحكومة والمعارضة السوريتين ستفتتح عند الساعة 16:00 (10:000 توقيت غرينتش). كانت هذه المحادثات مقررة الأربعاء لكنها أرجئت إلى الخميس “لأسباب فنية”، كما قالت سلطات كازاخستان. ومباحثات أستانا هي الأولى التي تعقد برعاية روسية تركية إيرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.

وعقدت في 23 يناير، جولة أولى من محادثات أستانا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، برعاية كل من موسكو وأنقرة وطهران، تم الاتفاق خلالها على آلية لتثبيت وقف إطلاق النار لكنها لم تحقق أي تقدم لتسوية سياسية للنزاع.

وسيكون الوفد الحكومي برئاسة سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بينما يشارك وفد “مصغر” من الفصائل المعارضة برئاسة محمد علوش.

أما وفد الخبراء الروس فسيقوده الكسندر لافرنتييف الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا. وستتمثل إيران بنائب وزير خارجيتها حسين جابري انصاري.

أما مكتب موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا فقد أعلن عن إرسال “فريق فني”.

وتعد هذه المفاوضات الجديدة في أستانا مقدمة لاجتماع جنيف الذي سيفتتح في 23 فبراير برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تتركز على الجوانب السياسية للازمة بما في ذلك مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعي الأردن إلى المشاركة بصفة “مراقب” وسيرسل “وفدا رفيع المستوى” بينما لم تتخذ واشنطن قرارا بعد.