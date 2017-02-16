هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية

تراجع أسعار النفط اليوم الخميس، حيث أثرت زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية على الأسعار لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حال دون مزيد من الانحدار في السوق.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات عن التسوية السابقة بحلول الساعة (07:51 بتوقيت جرينتش)، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 53.01 دولار للبرميل