 هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية

هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية
المناطق_رويترز

تراجع أسعار النفط اليوم الخميس، حيث أثرت زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية على الأسعار لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حال دون مزيد من الانحدار في السوق.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات عن التسوية السابقة بحلول الساعة (07:51 بتوقيت جرينتش)، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 53.01 دولار للبرميل

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