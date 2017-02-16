الإطاحة بمرتكب جريمة قتل (الحائر) بالرياض

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بمواطن ثلاثيني أقدم على قتل آخر بسكين بسبب خلاف بينهما.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ، ورد لمركز شرطة الحائر بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة، جرى على الفور انتقال فريق التحقيق للمستشفى ووجد المصاب قد فارق الحياة متأثر بجراحه .

ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، عليه فقد تم تحديد الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل على تورطه في ارتكاب الجريمة، وبضبطه ومناقشته اقر بطعن المجني عليه بسلاح ابيض (سكين) بسبب خلافاً بينهما، تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص