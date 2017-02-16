 أمير الكويت يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل

أمير الكويت يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل
المناطق-الرياض

قالت وسائل إعلام عمانية، اليوم الخميس، إن أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، يعتزم إجراء زيارة إلى سلطنة عمان، للتباحث في العديد من الملفات الإقليمية وبحث قضايا العمل الخليجي المشترك.

ونقلت صحيفة “الرؤية” العمانية، عن مصدر رسمي، “أن زيارة أمير دولة الكويت إلى السلطنة والوفد المرافق له، ستكون خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري”.

ولم تشر وسائل الإعلام العمانية عن فحوى الزيارة وأهدافها لكن مراقبين قالوا أن الزيارة ربما تكون للتنسيق بين البلدين حول زيارة الرئيس روحاني لعمان والكويت يوم أمس الأربعاء قبل إطلاع العاهلين أشقاءهما قادة الدول الخليجية عن نتائج زيارة روحاني.

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