 القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بالقطيف

القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بالقطيف
المناطق_القطيف

أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حد القتل تعزيرا بأحد الجناة في محافظة القطيف لقيامه بتهريب المخدرات.
وذكر بيان الداخلية أن محمد أكبر محمد شفيق (باكستاني الجنسية) تم القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد أكبر محمد شفيق اليوم الخميس 19 /5 / 1438هـ في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل

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