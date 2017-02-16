دويتشه بنك: واثقون بقدرة رؤية 2030 على قيادة التحول الاقتصادي للمملكة

أبدى “دويتشه بنك” أكبر البنوك الألمانية إعجابه برؤية 2030، مؤكداً ثقته في قدرتها على قيادة التحول الاقتصادي والمالي الهام للمملكة، نظراً لما تتمتع به من قدرات مالية استثنائية. وقال البنك، إن المملكة تشهد تحولاً اقتصاديًا هاماً، فمع وصول أسعار النفط إلى مستوى 55 دولارا للبرميل مقارنة بمستوى 90 دولارا في يونيو 2015، تركز الحكومة السعودية على ترشيد الإنفاق وإعادة دراسة برامجها الاستثمارية، ودراسة عدد من مبادرات التمويل.

وأضاف، أنه في إشارة لرغبة المملكة للترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعالمية ودعم تطور أسواق المال فيها، فقد فتحت أبواب سوق الأسهم المقدر قيمتها بـ590 مليار دولار أمام المستثمرين الأجانب في خطوة هي الأولى من نوعها. وفي خطوة أخرى تؤكد سعي المملكة لتبني الإصلاح، يركز برنامج التحول الوطني 2020 على طرق لدعم النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وجذب مستثمري القطاع الخاص. وتابع: معجبون جدًا بالرؤية الاستراتيجية التي وضعتها المملكة، ونحن على ثقة من قدرتها على قيادة هذا التحول الاقتصادي والمالي الهام، نظرًا لما تتمتع به بالفعل من قدرات مالية استثنائية.

مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة

ووصف المدير العام لفرع دويتشه بنك في الرياض زياد آل الشيخ، إطلاق “نمو – السوق الموازية” والتي تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول” تدشينها خلال أيام وتحديداً في 26 فبراير الجاري، بالخطوة الهامة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر الحصول على التمويل العائق الأبرز أمام نمو هذا القطاع في المملكة والاقتصادات النامية بشكل عام.

وأبان، إن اقتصاد المملكة غالباً ما تسيطر عليه شركات ومؤسسات كبيرة عادة ما تكون ذات ارتباط حكومي، لذا فإن إيجاد سوق يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة جمع وتداول الأسهم يساهم في دعم وتيسير وصولها للتمويل، كما أنه سيجبرها على تدقيق حساباتها وبالتالي تطوير عملياتها، فضلا عن تأمين تمويل الديون والتعامل مع البنوك التجارية بسهولة أكبر. ومن جهة أخرى، فإن قطاعًا أقوى للشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز نمو التوظيف، والذي يعتبر أحد الأولويات الوطنية، ومن المرجح أن يلعب هذا القطاع دورًا هامًا في مسيرة الابتكار والتكنولوجيا كما هو الحال في ألمانيا على سبيل المثال.

وبالمجمل، فإن إتاحة المجال لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سوق ثانوية، سيكون له أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد، كما تساهم هذه الخطوة في تسليط الضوء بشكل أفضل على القطاع، وتعريف مستثمري أسهم الملكية والدين بخيارات أوسع فيما يتعلق بالشركات التي يمكنهم الاستثمار فيها، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية كوجهة لرأس المال العالمي. يشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المحلي من 20% إلى 35%.

تحولات موثوقة لصندوق الاستثمارات العامة

وأعرب آل الشيخ، عن ثقة البنك في التحول الذي يشهده صندوق الاستثمارات العامة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني2020، قائلاً: خطوة في غاية الأهمية على مسار تنويع مصادر الدخل بالقطاعات غير النفطية، حيث تخطط الحكومة السعودية لتطويره لكي يصبح صندوق الثروات السيادية الأكبر في العالم، وقد بدأت بالفعل الاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والغذاء والبنية التحتية.

يشار إلى أن الصندوق يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتصل قيمة أسهمه في الشركات المدرجة حوالي 600 مليار ريال بما يعادل 160 مليار دولار، فيما تم ضخ 100 مليار ريال كسيولة إضافية لإعادة بناء استراتيجيته تماشياً مع رؤية 2030، حيث تستهدف الرؤية رفع أصوله إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال ما يوازي 1.9 تريليون دولار، وجعل 50% من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.

وفي حال تحول ملكية شركة أرامكو السعودية إليه، سيصبح صندوق الاستثمارات العامة الأضخم عالمياً متجاوزاً الصندوق السيادي الأكبر حالياً وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 847.6 مليار دولار. وعلى سبيل المثال يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 38% من شركة بوسكو الهندسية الكورية الجنوبية، وكذلك 5% من أسهم في شركة “أوبر”كما ينوي استثمار نحو 45 مليار دولار في صندوق “رؤية سوفت بنك” لتعزيز الاستثمارات السعودية في القطاع التقني عالمياً.

ألمانيا ورؤية 2030

وحول الكيفية التي يمكن بها مساهمة دولة بحجم ومكانة ألمانيا في رؤية 2030، أكد آل الشيخ، أن التزام ألمانيا تجاه السوق السعودية يعود لأكثر من 100 عام، وهي تعتبر اليوم شريكًا استراتيجيًا للمملكة، وتسعى للمساهمة بدور فاعل في تنفيذ خطط رؤية 2030، حيث يعتبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التوسع في قطاعات الرعاية الصحية والمواصلات من أبرز أهداف الرؤية، وهي في الوقت ذاته أحد أهم مجالات الخبرة الألمانية، موضحاً أن مساهمة الشركات الألمانية في نجاح رؤية المملكة لا تقتصر على توفير الحلول المستدامة والمنتجات عالية الجودة، بل يتعدى ذلك لجوانب أكثر أهمية تتمثل في إيجاد فرص العمل، ونقل المعرفة الى الشباب السعودي الذي يمثل أكثر من 60% من السكان.

وقال: نحن في دويتشه بنك نتوقع فرصًا هامة في مجال التمويل المدعوم من قبل وكالات تصدير الائتمان، فهي لا توفر فقط تمويلًا طويل الأجل للمشاريع، بل تتيح لها الاستفادة من مصادر أكبر للسيولة وبأسعار منافسة، مبيناً أن قسم التمويل التجاري وصادرات التمويل، يعمل بتعاون وثيق مع وكالات تصدير الائتمان وشركات تأمين القطاع الخاص حول العالم، لتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشاريع في قطاعات متنوعة مثل: البنية التحتية، الطاقة، الاتصالات، البتروكيماويات، الشحن، المواصلات، وترتيب تمويل هذه المشاريع.

تأثير تطور الاقتصاد السعودي على المنطقة

وعن رؤية “دويتشه بنك” لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر آل الشيخ أن تأثير تطورات الاقتصاد السعودي وما نتج عنه من تحرير للسوق، سيشمل المنطقة بأكملها، شارحاً بقوله: قدرة المستثمر الأجنبي الآن على الاستثمار في سوق المملكة سيزيد من أهمية منطقة الشرق الأوسط ككل، وسيجذب اهتمام المستثمرين الذين كانوا في السابق لا يجدون في أسواق المنطقة ودول الخليج نطاقًا واسعًا أو سوقًا كبيرة ومهمة بالدرجة الكافية لتشجعيهم على الاستثمار، ومع دخول المملكة إلى الساحة أصبح نطاق التغير كبيراً، مما يرجح تزايد الاهتمام بالاستثمارات في أسواق منطقة الخليج.

الاقتصاد العالمي في 2017

ووفقا لقراءة “دويتشه بنك” للاقتصاد العالمي في 2017، فإن السياسة ستظل أبرز عوامل تحريك الأسواق، حيث يقول آل الشيخ، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تشكّل تغييرًا إيجابيًا في النظام الأمريكي، إذ من المرجح أن تساهم التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، في دفع الاقتصاد نحو حالة من التوازن طويل الأجل من حيث ارتفاع معدلات النمو، ومستويات التضخم وأسعار الفائدة، غير أن هذا التغيير يجلب معه قدرًا أكبر من الغموض وعدم التيقّن بشأن السياسات الأمريكية. وأضاف: في أوروبا تبقى الشؤون السياسية المخاطر الأبرز، خاصة في النصف الأول من العام الحالي، حيث نوجه تركيزنا بشكل خاص إلى المخاطر في إيطاليا، عوضًا عن فرنسا.

واستدرك قائلاً: على الرغم من المخاوف المتعلقة بالجانب السياسي، فقد شهدت الأسواق العالمية زخمًا متسارعًا سجل أعلى معدلاته منذ أكثر من عام، ولكن توقعاتنا على الصعيد العام هي التحسن التدريجي في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال 2017، نظرًا لمحدودية تأثير التحسن في توقعات النمو بالسوق الأمريكية على الأسواق الأخرى قبل حلول عام 2018. ويتوقع “دويتشه بنك” تحسن نمو الاقتصاد العالمي ليسجل 3.5% خلال 2017 مقارنة بحوالي 3.1% تماشيًا مع معدل النمو طويل الأجل، وهناك احتمال لتحسن أكبر على خلفية تطور نمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أن توقعاتنا إيجابية ولكن بحذر فيما يتعلق بالأسواق الناشئة.

أسعار النفط

يرجح دويتشه بنك وصول أسعار النفط الخام في نهاية 2017 إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل و65 دولاراً في 2018. كما توقع بدء السحب من مخزون النفط الخام العالمي بشكل جدي هذا العام، مع التزام منظمة “أوبك” بتقييد إنتاجها اعتبارًا من شهر يناير، مما يدعم التوقعات البناءة. وأوضح آل الشيخ، ستظل مستويات العجز الناشئة ضمن الحدود المعتدلة، بحيث تصل مستويات المخزون إلى الوضع الطبيعي بشكل جزئي في 2017، ويتواصل ذلك في 2018، غير أن استمرار نمو معدلات الإنتاج الأمريكي يؤثر على توقعاتنا، مع احتمال زيادة الإنتاج بمعدل 800 إلى 1,300 ألف برميل يوميًا في 2018. هذه الزيادة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك” حتى عام 2019 يعني أنه على المنظمة تمديد سقف إنتاجها لمدة عامين لكي تحافظ على ارتفاع الأسعار.

الرياض مركز مالي متنامي في الشرق الأوسط

بتاريخ 14 فبراير الجاري، استضافت دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية فعالية خاصة لمناقشة توقعات السوق العالمي لعام 2017 تحت عنوان “تطبيق الخطابة على أرض الواقع – 10 مواضيع هامة لعام 2017″، بفندق فور سيزونز بالرياض.

وتناول اللقاء الذي أقيم ليوم واحد وحضور أكثر من 100 مشارك، أبرز القضايا الراهنة، وسلط الضوء على أهم توقعات العام الحالي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، كما طرح استراتيجيات لخوض البيئة الاستثمارية العالمية بنجاح على الرغم من التحديات المرتقبة.

واستمع الحضور، للرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في قسم إدارة الثروات الخاصة بدويتشه بنك كريستيان نولتينغ، والذي ناقش أبرز 10 أفكار عالمية فيما يتعلق بالاستثمار خلال عام 2017.

وقال نولتينغ: سيواجه رواد الأعمال والمستثمرين خلال عام 2017 بيئة استثمارية متقلبة يسودها التغيرات في السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها، ولتحديد مسارات الاستثمار المستقبلية، علينا الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤثرات المهمة كالميول طويلة الأمد والشؤون الاجتماعية والتي تتضمن على سبيل المثال: التطور السكاني، أمن وسرية المعلومات على شبكة الانترنت، مساهمات الجيل الجديد، إضافة الى التقنيات المستقبلية وطرق توظيفها والاستفادة منها، ولذلك يحتاج المستثمرون الى الاعتماد على رؤية واضحة، وأدوات إضافية لإدارة المخاطر من أجل محافظهم الاستثمارية. من جانبه، قال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية: “يلتزم دويتشه بنك التزامًا راسخًا بدعم خطة التحول الوطني التي تنتهجها المملكة في إطار “رؤية 2030″، حيث تمثل المملكة أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة لدويتشه بنك، ونحن نسعى دائمًا لبحث فرص توسيع تواجدنا فيها عن طريق طرح منتجات وخدمات إضافية في قطاعات مالية متنوعة، بما في ذلك إعطاء عملائنا في المملكة والمنطقة فرصة الاستفادة من خبرات دويتشه بنك على المستوى العالمي.

وأضاف: تعكس استضافتنا لهذا المؤتمر هنا في الرياض أهمية المدينة المتنامية كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال المؤتمر من دويتشه بنك كلًا من بيتر هيندر؛ رئيس قسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك “سويسرا” المحدود، وكريستيان نولتينغ، وإبراهيم فطاني؛ رئيس قسم إدارة المحافظ الاستثمارية الاختيارية لدى دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، والذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرًا.

يشار إلى أن، دويتشه بنك يتواجد في المملكة منذ العام 2006، وحسب المدير العام لفرع الرياض، فهو يتعاون بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية منذ تأسيس ذراع الأوراق المالية “دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية” عام 2007، ويعتبر واحدًا من قلة من المؤسسات المالية العالمية التي توفر خدمات الوساطة وأبحاث السوق والمبيعات والتداول وخدمات الحفظ الأمين للمستثمرين الأجانب في المملكة.