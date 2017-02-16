 لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران تشكل فريق إعلاميا وتطرح فكرة إنشاء ديوانية لشباب الأعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران تشكل فريق إعلاميا وتطرح فكرة إنشاء ديوانية لشباب الأعمال

لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران تشكل فريق إعلاميا وتطرح فكرة إنشاء ديوانية لشباب الأعمال
المناطق_نجران

عقدت لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران صباح يوم الأربعاء 15/02/2017م اجتماعها الثاني بمقر الغرفة , وترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأستاذ جابر أبو ساق وعدد من أعضاء اللجنة وبحضور نائب الأمين العام للتنمية والتطوير الأستاذ عبدالله الصقري .
حيث اعتمدت لجنة شباب الأعمال خطتها التي ستعمل عليها خلال دورتها الحالية والتي كانت ضمن توصياتها في الاجتماع الأول , كما ناقشت اللجنة فكرة عمل ندوات وورش عمل مع رجال الأعمال أصحاب الخبرة للاستفادة من تجاربهم , واتفقت اللجنة على تشكيل فريق إعلامي مكون من عدد من أعضاء اللجنة يعمل على توعية أبناء المنطقة وطرح أفكار إبداعية عبر تبني حساب في موقع التواصل الاجتماعي للتعريف بدور اللجنة .
كما طرحت اللجنة فكرة عمل” ديوانية شباب الأعمال بمنطقة نجران لتبادل الآراء ومناقشة المواضيع التي تهم رواد الأعمال وقد الاجتماعات فيها .

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