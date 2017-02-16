لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران تشكل فريق إعلاميا وتطرح فكرة إنشاء ديوانية لشباب الأعمال

عقدت لجنة شباب الأعمال بغرفة نجران صباح يوم الأربعاء 15/02/2017م اجتماعها الثاني بمقر الغرفة , وترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأستاذ جابر أبو ساق وعدد من أعضاء اللجنة وبحضور نائب الأمين العام للتنمية والتطوير الأستاذ عبدالله الصقري .

حيث اعتمدت لجنة شباب الأعمال خطتها التي ستعمل عليها خلال دورتها الحالية والتي كانت ضمن توصياتها في الاجتماع الأول , كما ناقشت اللجنة فكرة عمل ندوات وورش عمل مع رجال الأعمال أصحاب الخبرة للاستفادة من تجاربهم , واتفقت اللجنة على تشكيل فريق إعلامي مكون من عدد من أعضاء اللجنة يعمل على توعية أبناء المنطقة وطرح أفكار إبداعية عبر تبني حساب في موقع التواصل الاجتماعي للتعريف بدور اللجنة .

كما طرحت اللجنة فكرة عمل” ديوانية شباب الأعمال بمنطقة نجران لتبادل الآراء ومناقشة المواضيع التي تهم رواد الأعمال وقد الاجتماعات فيها .