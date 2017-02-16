 إنهاء معاناة تأخر رواتب 200 عامل في ضرماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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إنهاء معاناة تأخر رواتب 200 عامل في ضرماء

إنهاء معاناة تأخر رواتب 200 عامل في ضرماء
المناطق_الرياض

نجح مكتب عمل المزاحمية وعدد من الجهات الحكومية بمحافظة ضرماء في إنهاء توقف أكثر من 200 عامل من العمل في شركة مقاولات في ضرماء بعد رفضهم التوجه لعملهم وتجمعوا في الساحة القريبة من سكنهم.
وكان العمال قد رفضوا الوعود التي قطعتها الشركة على نفسها بإعطائهم مستحقاتهم المتأخرة لأربعة أشهر، وبدؤوا بالتجمع والامتناع عن العمل مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع الشركة مما استدعى تدخل مكتب العمل بالمزاحمية ومحافظة ضرماء والجهات الأمنية.
واستقبل مكتب العمل شكوى العمال المتضررين وتم التعامل مع شكواهم وفق الإجراءات النظامية، والتي تمثلت في طلب التدخل لإنهاء معاناتهم مع تأخر الرواتب.
وتم إنهاء إضراب العمال بعد الموافقة على عدد من الشروط وذلك باتفاق عقده مكتب عمل المزاحمية ومسؤول من الشركة وممثلوا العمال المضربون على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة وتسليم 200 عامل مستحقات المالية وذلك بإشراف ومتابعة من مدير مكتب العمل بالمزاحمية حسين ال زيدان

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