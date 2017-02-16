وكيل إمارة منطقة الباحة يبحث مع فريق توليد الوظائف إيجاد فرص وظيفية

عقد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم وبحضور أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة مع فريق العمل المكلف من هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

‎حيث بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور الشمري رحب فيها بالجميع ومنوها بما تقوم به هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من اعمال واهداف نحو تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل مع تنمية القطاعات المولدة للوظائف وتحفيز سوق العمل لتوليد وإيجاد هذه الوظائف

كما أكد وكيل الامارة على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة حيال تسهيل إجراءات فريق العمل مع الجهات ذات العلاقه لتقديم الدعم والمساندة من أجل تحقيق اهداف الهيئة والتي بدورها ستدعم وتزيد من اعداد الوظائف

بعد ذلك قدم فريق العمل عرضا عن الهيئة وأهدافها وذلك لعمل دراسة اقتصادية شاملة للوظائف بمنطقة الباحة بهدف وضع الخطة الإستراتيجية والبرامج التنفيذية المتعلقة بأهداف توليد الوظائف للقيام باكتشاف المزايا التي تمتاز بها منطقة الباحة والتي يمكن تناولها لتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام ذلك ، وتحديد التجمعات الإقتصادية وامكانية توليد الوظائف ووضع خطة عمل مع مبادرات لتوليد وظائف مستدامه توافقا مع رؤية المملكة 2030