 بسبب الفقر والحاجة الإيرانيين يقبلون على بيع جثث موتاهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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بسبب الفقر والحاجة الإيرانيين يقبلون على بيع جثث موتاهم

بسبب الفقر والحاجة الإيرانيين يقبلون على بيع جثث موتاهم
المناطق_إيران

تداولت صحف إيرانية خلال الأيام الماضيين ظاهرة انتشار بيع جثث الموتى في بعض المدن الإيرانية، بعد ما تم الكشف عن شراء كليات التشريح في جامعات العلوم الطبية لجثث من السوق السوداء، لغرض الأبحاث العلمية وذلك مقابل “10” ملايين تومان إيراني، أي ما يعادل “3” آلاف دولار للجثة.

وذكرت صحيفة ” شهروند” أن أعضاء هيئة علوم التشريح، وجهوا رسالة إلى منظمة الطب العدلي في إيران اشتكوا فيها من شح وجود الجثث لغرض التشريح، وقالوا إن طلبة الفروع الطبية يقومون بشراء جثث من السوق السوداء، نظرا لعدم توفرها لأغراض البحث”.

أما صحيفة “همشهري”، فنقلت عن الطبيبة “نيوشا محمد زاده”، التي تقضي دورتها التدريبية في إحدى المناطق المحرومة، قولها إن الجامعة التي كانت تدرس فيها اشترت “3” جثث تعود الأولى لأحد المعدومين في السجن مقابل “10” ملايين تومان، وأخرى تعود إلى أحد المشردين والثالثة كانت مجهولة الهوية”.

يذكر أن إيران البلد الوحيد في العالم التي تجيز بشكل قانوني بيع الأعضاء البشرية، حيث يتم استغلال الفقراء غالباً بشراء أعضاء من جسمهم خاصة ظاهرة بيع الكلى التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن بيع جثث الموتى

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