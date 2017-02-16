 مقتل قائد حملة المليشيات الحوثية في ذي ناعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل قائد حملة المليشيات الحوثية في ذي ناعم

مقتل قائد حملة المليشيات الحوثية في ذي ناعم
المناطق_وكالات

أفادت مصادر يمنية أن قائد حملة الميليشيات الحوثية في ذي ناعم بالإضافة إلى قياديين اثنين قد قتلوا خلال معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة.
في غضون ذلك، يواصل الجيش اليمني، اليوم، تقدمه شمال المخا وفي جبهتي حرض وميدي وسط معارك واشتباكات مع ميليشيا الانقلاب.
وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة جرا على مشارف منطقة يختل شمال المخا، مضيفة أن الجيش قصف آليات وتجمعات للميليشيات في المنطقة ذاتها.
ووصلت عشرات الجثث من عناصر ميليشيات الحوثي للمستشفى الجمهوري في حجة قادمة من جبهتي حرض وميدي، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني.
من جهة أخرى، اعترضت الدفاعات اليمنية صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون من أحد المعسكرات جنوب الحديدة باتجاه المخا.
يذكر أنه خلال ما يقرب من عامين تعرضت مدينة المخا والمناطق المحيطة بها لعمليات تدمير ممنهج طالت قطاع الخدمات والبنية التحتية فيها، وبعد تحرير المنطقة من الانقلابيين باشرت فرق متخصصة عمليات إصلاح وإعادة تأهيل مختلف الخدمات، ولا سيما الأساسية منها

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