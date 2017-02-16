أمير جازان ووزير التعليم يكرمان الدفاع المدني بالمنطقة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بدور الدفاع المدني بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية والتعليم في التدريب والاهتمام بالسلامة المدرسية وسلامة المباني .

جاء ذلك أثناء تكريم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، يوم أمس لمدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري بعد تدشين سمو أمير جازان لعدد من المشاريع التعليمية بالمنطقة .

من جهته شكر مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري لسمو أمير جازان ووزير التربية والتعليم لتكريمه مشيرا الى أن المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأت في خلق شراكة استراتيجية وكافة الجهات بالمجتمع لعمل دراسات من شأنها الحد من الحوادث .

يشار الى أنه جرى مؤخرا الوقوف على المباني المدرسية لمتابعة اشتراطات السلامة كما عقدت دورات تدريبية على وسائل السلامة لمنسوبي التعليم وجرى خلال تلك الدورات تعريف المشاركين على مفهوم الدفاع المدني وأقسامه ومبادئه الأساسية، بالإضافة إلى أنواع الحرائق وكيفية تعامل رجل الإطفاء والمواطنين معها وأنواع الطفايات وكيفية استعمالها .