 المشرف العام على برنامج الاسرة بالصحة يشيد بعدد من مستشفيات منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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المشرف العام على برنامج الاسرة بالصحة يشيد بعدد من مستشفيات منطقة عسير

المشرف العام على برنامج الاسرة بالصحة يشيد بعدد من مستشفيات منطقة عسير
المناطق_عسير

 قام المشرف العام على برنامج الأسرة بالوزارة الدكتور/ ياسر بن سعيد الغامدي بزيارة إلي منطقة عسير لمدة يومين التقى خلالها بمدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور/ محمد بن علي الهبدان حيث تم مناقشة أداء ومؤشرات العمل بالمنطقة خلال عام 2016م وشملت الزيارة مستشفى عسير ومستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى احد رفيدة ومستشفى الخميس العام ومستشفى الخميس للولادة والأطفال حيث تم مقابلة مدراء المستشفيات وفريق العمل لبرنامج الأسرة ورافقه في الجولة مدير إدارة الاسرة بصحة المنطقة الأستاذ محمد الاسمري.

     ومن جهته قال الدكتور /ياسر الغامدي أن الزيارة بتوجيهات المسئولين بالوزارة والتي تؤكد على العمل بروح الفريق الواحد وأشاد الدكتور الغامدي بما حققته صحة المنطقة خلال العام الماضي من انجازات حيث كانت من أفضل المديريات في تطبيق برنامج الأسرة وجراحات اليوم الواحد وتبوأت المركز الأول في جراحات اليوم الواحد وفي مؤشرات إنتاجية الأسرة.

     وأضاف الغامدي بأنه تم مناقشة الخطط التطويرية ورفع مستوى الأداء وتحسين الجودة مشيدا بما شاهده في المستشفيات التي زارها.

 

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