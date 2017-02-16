تعليم عسير: لا نتحمل غرق نواف ولم نتلق بلاغاً من الأرصاد

وضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الأمور المتعلقة بمسألة عدم تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 1438/5/17هـ والذي شهد غرق الطالب نواف بن محمد الأحمري عند مغادرته للمدرسة متوجها لمنزله برفقة السائق الخاص حيث جرفهتهما السيول الناتجة عن أمطار الثلاثاء بحي المنسك بأبها فيما تم إيجاد جثمان الطالب غريقا عند أحد العبارات في أودية الحي بينما لا زالت فرق الدفاع المدني تبحث بإستمرار عن السائق حتى اللحظة .

وعلق تعليم عسير عبر بيان بثه المتحدث الرسمي بالإدارة محمد بن علي الفيفي ذكر فيه بأن إدارة التعليم بمنطقة عسير أصدرت هذا البيان التوضيحي نظير ما يتم تداوله عبر وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي ويدور حول أسباب عدم تعليق الدراسة في ذلك اليوم ولذلك وجب على الإدارة أن توضح آلية تعليق الدراسة في مثل هذه الحالات والتقلبات الجوية والتي يتم من خلالها الإستناد على المحضر المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 11234 / د ف ) والمعد بين وزارة التعليم والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني والمتضمن أن تتولى الأرصاد إبلاغ مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني ووزارة التعليم بذلك .

وأشار إلى أن إدارة تعليم عسير لم تتلق أي بلاغات أو تنبيهات من الجهات المعنية ، وكان آخر ما ورد منها لإدارة تعليم عسير بتاريخ 1438/5/6هـ حول تقلبات جوية تبدأ الأربعاء 1438/5/11هـ وتنتهي الجمعة 1438/5/13هـ ، وحيث أن إدارة التعليم لا تتخذ أي إجراء دون الإستناد على بلاغ أو تنبيه الجهات ذات العلاقة عليه لم يتم تعليق الدراسة .

وأضاف الفيفي بأن الإدارة تؤكد إلتزامها التام بالتعاون مع الجميع ، وحرص الإدارة برفقة قائدي وقائدات المدارس على تنفيذ التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لسلامة الجميع ، وفقا لما ورد في دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الذي نص على أن تتولى إدارات المدارس إبلاغ أولياء الأمور بسرعة التوجه للمدرسة ﻹصطحاب أبنائهم .

وذكر الفيفي بأن خبر غرق الطفل نواف مؤلم لمعالي وزير التعليم وكافة منسوبيه والذين يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لذوي الطالب سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان ، كما أن منسوبي تعليم عسير وعلى رأسهم مدير مكتب التعليم بأبها وعدد من موظفي الإداراة قد شاركوا في تشييع جثمان الطالب وتقديم واجب العزاء لأسرته بإسم معالي الوزير وكافة منسوبي الوزارة .