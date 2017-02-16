680 مستفيد من “التأمين الصحي” في أمانة المنطقة الشرقية

فعلت أمانة المنطقة الشرقية، برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها، وذلك بعد إقراره من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الوقت الحالي (680) موظف وموظفة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية في أمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فهد بن سعد العجمي: أن التأمين الصحي الذي فعلته أمانة الشرقية مؤخرا، شمل جميع موظفيها، من الجنسين، وعلى جميع البنود، مشيرا إلى ان الانضمام للبرنامج الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال توقيع اتفاق مع إحدى شركات التأمين اختياريا.

وأضاف العجمي: بلغ عدد مستفيدي البرنامج من أمانة الشرقية حولي (680) مستفيد خلال شهرين، مؤكدا استمرار التسجيل في البرنامج للراغبين في الالتحاق به من منسوبي أمانة الشرقية والبلديات التابعة لها، وتابع: يقدم البرنامج تغطية طبية شاملة داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة كافة، وفي بعض مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية للفئات العليا من التأمين، كما يمتاز بإتاحة خيارات تتناسب مع دخل ورغبة الموظف، من خلال وجود فئات متدرجة الأسعار.

وقال: شملت التغطية للتأمين أغلب مستشفيات ومستوصفات المملكة، بحسب الفئة التي يختارها الموظف(c+) ،(B+) ،(A) ،(VIP))، كما يشمل التأمين الموظف، الموظفة، الزوج، الزوجة، الأبناء والبنات، الوالدين التي تبلغ أعمارهم 70 سنة فأقل.

وأشار العجمي، الى أنه بعد اعتماد البرنامج من قبل الوزارة، تم إطلاع الموظفين على محتوى وثيقة التأمين، التي تضمنت الخدمات الطبية المشمولة أهلية العلاج في الخارج، المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة بالمملكة لكل فئة، بالإضافة إلى فئات التأمين وأسعارها، وجدول المنافع، المستشفيات المعتمدة لكل فئة، لافتا إلى التسجيل في هذا البرنامج المخصص لموظفي القطاع البلدي كأول قطاع حكومي يتيح لموظفيه التأمين الصحي، كان عن طريق رابط إلكتروني مخصص على موقع الوزارة، وذلك بتعبئة استمارة تسجيل المعدة من شركة التأمين والموجودة لدى إدارة شؤون الموظفين، وتعبئة طلب الاستقطاع الشهري من الراتب الموجود لدى إدارة شؤون الموظفين مع إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية للموظف.