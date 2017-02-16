اتفاقية لفتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة عبر المقاصف المدرسية بالشرقية

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومركز بناء الأسر المنتجة ” جنى ” صباح أمس ” الخميس ” اتفاقية تعاون للمساهمة في دعم دور الأسر المنتجة وتفعيل بعض المقاصف المدرسية لفتح منافذ تسويقية لهم.

ورحب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس بهذه الاتفاقية ، التي تدعم الاسر المنتجة وتفتح لهم آفاق وقنوات بيع جديدة ، مؤكداً بأن هناك اشتراطات صحية يجب توافرها في الأغذية ونقاط البيع داخل المدرسة ، وهذا ما تم الأخذ به في الاتفاقية، كما يجب الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة الخاصة بالأغذية وأسلوب نقلها وتخزينها والعبوات والأدوات المستخدمة داخل مكائن البيع والمقصف المدرسي، ومنها التقيد بالاشتراطات الصحية كاشتراطات الأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس ، واستلام المواد الغذائية ، وتسليمها ومراعات التغليف داخل عبوات بلاستيكية محكمة الاغلاق ، وأن يكون التسليم في الوقت المحدد من إدارة المدرسة لضمان سلامة الغذاء ، بالإضافة إلى مراعاة تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية الأولية المستلمة، ونظافة وسيلة النقل، ودرجة حرارة وسيلة النقل.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمركز جنى محمود بن محمد الشامي ، بأن جنى تدعم الأسر المنتجة من السيدات صاحبات المشاريع المميزة وتحرص على تحسين دخل الأسر المنتجة ومحدودة الدخل والقيام بالإشراف عليهم ومتابعتهم، وانطلاقا من حرص تعليم الشرقية على الأفراد، فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية على التعاقد ، بحيث تكون الاسر المنتجة التي يتم ترشيحها مسجلة في مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) ، وأن تكون الأسرة المنتجة سعودية ، وعلى تلك الأسر المنتجة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتشغيل المقاصف كتوفير أجهزة تسخين الطعام مثل أجهزة المايكرويف والغلايات الكهربائية ، وتوفير مستلزمات التغليف مثل البلاستيك الخفيف والرقائق المعدنية المخصصة لذلك ، مع وجوب استخدام الملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد ، كما يجب تنظيف المقصف يومياً وكلما دعت الحاجة لذلك، بجميع محتوياته، ويجب استخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة ، واستعمال المطهرات للقضاء على الجراثيم وتحفظ بعيداً عن المواد الغذائية ، كما نصت الاتفاقية على عدم استخدام مياه السخان الجداري في تحضير المشروبات الساخنة والطعام ، ومراعاة غسل الخضار والفواكه قبل استخدامها بماء نظيف.

حضر توقيع الاتفاقية المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ فهد الغفيلي ، ومدير إدارة خدمات الطلاب سعد الغامدي ومدير العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص.