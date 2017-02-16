 قمة الأهلي والنصر تشعل مباريات الجولة الـ19 لدوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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قمة الأهلي والنصر تشعل مباريات الجولة الـ19 لدوري جميل

قمة الأهلي والنصر تشعل مباريات الجولة الـ19 لدوري جميل
المناطق_جدة

يلتقي الأهلي “حامل اللقب” مع النصر غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة مباريات الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
ويبحث الأهلي الثاني بـ “40 نقطة ” عن استعادة توزانه بعد الخسارة المفاجئة والثقيلة أمام القادسية 1-4 في الجولة الماضية والبقاء في دائرة المنافسة والمحافظة على اللقب، حيث أن خسارته قد تكلفه فقدان المركز الثاني لمصلحة النصر والاتحاد اللذان يتخلفان عنه بنقطتين فقط.
وفي المقابل يسعى النصر “الثالث” بـ38 نقطة لتحقيق النقاط الثلاث والتقدم للمركز الثاني أو تحقيق نقطة على أقل تقدير تجعله في دائرة المنافسة.
ويستضيف الفيصلي “الحادي عشر ” بـ17 نقطة، نظيره الرائد “السادس” بـ22 نقطة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، في لقاء يأمل من خلاله أصحاب الأرض لتعويض الخسارة في الجولة الماضية من الهلال، والابتعاد عن المراكز الأخيرة، فيما يسعى الرائد لمواصلة عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة وتأمين موقعه في سلم الترتيب.
ويأمل الوحدة “الرابع عشر والأخير “بـ13 نقطة والمهدد بقوة للهبوط لدوري الدرجة الأولى أن يحقق النقاط الثلاث أمام الاتفاق “السابع ” بـ22 نقطة في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ليبدأ محاولة الهروب من الهبوط الذي يهدد أكثر من أربعة فرق في ظل تقاربها النقطي، فيما يسعى الاتفاق لإيقاف النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية الدور الثاني حيث لم يحقق الفوز حتى الآن بعد خسارته من الأهلي والنصر والهلال والباطن وتعادله مع الفتح في الجولة الماضية.
دوري جميل

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