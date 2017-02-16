أمانة عسير تواصل أعمالها: 1030 بلاغ و سحب 696 طن من المياه و4 ألاف متر مكعب من مخلفات السيول في يومين

تواصل فرق أمانة منطقة عسير الميدانية عملها في رفع ما خلفته الأمطار التي تشهدها مدينة أبها ، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، حيث يعمل حوالي 1180 عامل ومراقب على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار مدعمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للمساهمة في عودة الأمور على طبيعتها .

و وفقاً للمتحدث الإعلامي للأمانة م. سعيد الشهراني ، فأن عدد البلاغات الواردة يوم أمس الأول (الأربعاء) لمركز العمليات بإدارة الطوارئ بلغ حوالي 280 بلاغ ، فيما انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في عدد من المواقع المتضررة في مدينة أبها وعملت على سحب المياه المتجمعة وفتح الطرق إلى جانب معالجة بعض التمديدات الكهربائية المكشوفة ، كما عملت الفرق على نظافة المدينة ، إلى جانب معالجة المستجدات .

وقال الشهراني أنه تم الاستعانة بـ 9 فرق ميدانية موزعة على مدار 24 ساعة تضم أكثر من 42 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه ، وقد شملت هذه الأعمال أكثر من 26 موقع لتجمعات المياه ، وخلال 48 ساعة الماضية و تم سحب أكثر من 696 طن من مياه الأمطار المتجمعة وترحيل أكثر من 4.032 متر مكعب من الأتربة ومخلفات السيول ، بالإضافة تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من طريق الملك عبد العزيز الحزام الدائري وطريق الملك فهد والشوارع الرئيسية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية .

وأبان الشهراني أن أمانة عسير تواصل عملها على مدار الساعة ، وأن مركز العمليات يتلقى بلاغات المواطنين على الرقم 940 ، مشيراً أن الوضع مطمئن حالياً ، واختتم حديثه بأن الأمانة تعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتخفيف من آثار هذه الأمطار .