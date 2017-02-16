وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.