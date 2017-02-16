 وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن

وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن
واس - بون

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

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