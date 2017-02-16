 أمير جازان يعزي أسرة وذوي الشيخ” قاسم قصادي” في وفاة والدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يعزي أسرة وذوي الشيخ” قاسم قصادي” في وفاة والدهم

أمير جازان يعزي أسرة وذوي الشيخ” قاسم قصادي” في وفاة والدهم
المناطق - جازان

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وذوي شيخ شمل الشرفاء بمحافظتي أبوعريش وأحد المسارحة الفقيد الشيخ قاسم بن هادي القصادي وذلك بمنزلهم بقرية القويعية التابعة لمحافظة أبوعريش.
وأعرب سموه عن خالص مواساته وتعازيه لأسرة وأبناء الفقيد ، منوها سموه بمسيرة الشيخ القصادي الحافلة بالعطاء والإخلاص لدينه ووطنه والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومساعي إصلاح ذات البين  .
داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر الشيخ مساعد قصادي ابن الفقيد الشيخ القصادي باسمه ونيابه عن أسرتهم وكافة ابناء قبيلتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير جازان على مواساته لهم ،والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وفي تخفيف مصابهم ،سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.
حضر العزاء وكيل إمارة جازان د. سعد بن مقرن المقرن ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ومحافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبده

 سمو أمير جازان يعزي أبناء وذوي الفقيد الشيخ القصادي

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