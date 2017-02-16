 وكيل إمارة عسير يرعى اللقاء التعريفي للائحة الأدء الوظيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة عسير يرعى اللقاء التعريفي للائحة الأدء الوظيفي

وكيل إمارة عسير يرعى اللقاء التعريفي للائحة الأدء الوظيفي
المناطق - أبها

رعي سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش صباح اليوم بفندق قصر أبها ورشة عمل اللقاء التعريفي للائحة إدارة الأداء الوظيفي والنماذج الخاصة بها والذي ينظمه فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير بالتعاون مع جامعة الملك خالد .

و بدء اللقاء بكلمة ترحيبية لسعادة مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير  محمد بن إبراهيم العلي رحب فيها بسعادة وكيل إمارة المنطقة والحضور.

بعد ذلك قدم الوكيل المساعد للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد بن أحمد العبيدي أولي جلسات اللقاء التي تمحورت حول شرح لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها .

وبين الدكتور العبيدي خلال جلسته أن  اللوائح الجديدة  تأتي ضمن إطار برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية المتضمن الموافقة على الرؤى والأهداف الرئيسة لوزارة الخدمة المدنية كما أنها تحمل أبعاد مختلفة من أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة ويتم اعداده والاتفاق عليه واعتماده من قبل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء ( بداية العام الهجري) وتقييم الموظفين بناءً على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية.


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