 إدارة ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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إدارة ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية

إدارة ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة القول إن “العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أقنع ترامب بالعدول عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بسبب أمن المنطقة وانهيار السلام”، وأشارت إلى احتمال استضافة ترامب قمة عربية في واشنطن للبحث في هذه الملفات وتحريك الغطاء الإقليمي لاستئناف عملية السلام.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأربعاء، قال ترامب إنه سيدرس حل الدولتين أو الدولة الواحدة، مع دعمه لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي لتسوية النزاع التاريخي بينهما.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تشجع على إحلال السلام والتوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين، وقال إن “على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى ذلك”.

ومن جانبه، اشترط نتانياهو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية للتوصل إلى سلام، وقال إن “المستوطنات ليست أساس الصراع، ويمكن حلها من خلال المفاوضات”.

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