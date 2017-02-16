 وزير الشئون البلدية يوجه بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الشئون البلدية يوجه بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول

وزير الشئون البلدية يوجه بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول
واس - الرياض

وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات في حالة طلب أي أمانة أو بلدية تعزيز جهودها في مجال درء أخطار السيول التي تشهدها أنحاء متفرقة من المملكة وذلك من خلال توفير الإمكانات والتعزيزات من المعدات والعمالة .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعـد العمـر، مشيرا إلى أن توجيه معاليه تضمن أيضا إرسال فرق فنية من الوزارة لأي أمانة تحتاج المساعدة لمواجهة هذه المخاطر والتعامل مع ما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام بتفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ، وصيانتها ، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

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