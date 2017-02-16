عسكرى_إيرانى_يحرق_بنفسه في ظل الركود الاقتصادي الإيراني وارتفاع المعيشة 

كشفت موقع “آمد نيوز” الإيراني، أن عسكرياً إيرانياً في العاصمة الإيرانية طهران، أقدم على إحراق نفسه بسبب وضعه المعيشي السيئ وزيادة الاعباء المالية عليه.

وأفاد موقع “آمد نيوز” أن العسكري يدعى قام بحرق نفسه بعد أن سكب على نفسه مادة حارقة بسبب وضعه المعيشي الصعب وتدني راتبه في ظل التضخم وارتفاع الاسعار الذي تعاني منه إيران.

ويعاني الاقتصاد الإيراني مصاعب عديدة للعودة للتعافي أو تجاوز الركود الاقتصادي الذي تعاني منه إيران في ظل تمديد العقوبات الأمريكية عليها مما أدى إلى انخفاض العملة مقابل الدولار الامر الذي وضع أكثر نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر.

وقبل هذا الانخفاض كان أكثر من “45%” من الشعب الإيراني متوسط دخلهم الشهري لا يتجاوز مليون تومان في الوقت الذي حددت مؤسسات اقتصادية إيرانية مستوى خط الفقر في إيران بحدود “3” مليون تومان في الشهر.