أمطار الشرقية .. إنقاذ 14 شخص وأكثر من 50 بلاغ وحالتي احتجاز باصات طالبات

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأن الحالات الناتجة عن الأمطار التي هطلت علي المنطقة الشرقية ، من الساعة 8 صباح الأربعاء الموافق 18/5/1438 وحتى الآن ، فقد شهدت مدينة الدمام أمطار متوسطة وبلغ عدد البلاغات 17بلاغ عن تجمعات للمياه وتسرب مياه داخل أحد الاسواق علي المكاتب ما أدى الي التماس كهربائي.

وفي محافظة الأحساء شهدت هطول أمطار خفيفة وباشر الدفاع المدني 16 بلاغاً منها 8 تجمعات للمياه ، و 8 حوادث التماس كهربائي.

وفي مدينة الخبر شهدت هطول أمطار غزيرة وباشرت الفرق 11 بلاغاً منها 8 بلاغات عن تجمعات للمياه وبلاغين عن التماس كهربائي بأعمدة إنارة وبلاغ تسرب مياه داخل عداد كهربائي ، كما باشرت فرق الدفاع المدني احتجاز طالبات داخل حافلة صغيرة تابعة لإحدى رياض الأطفال ، واحتجاز طالبات أخريات داخل حافلة صغيرة تابعة لإحدى المدارس ، وتم إخراجهن جميعاً وهن بصحة جيدة

وفي القطيف هطلت أمطار متوسطة وباشرت الفرق 6 بلاغات منها 5 بلاغات عن تجمعات لمياه الأمطار ، والتماس كهربائي ، وإخراج مركبة محتجزة داخل المياه.

وشهدت محافظة بقيق أمطار متوسطة وباشرت الفرق بلاغاً عن تسرب مياه داخل منزل.

وشهدت محافظة الجبيل أمطار متوسطة وباشرت الفرق دخول المياه إلى قبو أحد الفنادق بالجبيل البلد ، ولا توجد إصابات ولله الحمد.