 أهالي مدينة العيون يطالبون بسرعة سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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أهالي مدينة العيون يطالبون بسرعة سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

أهالي مدينة العيون يطالبون بسرعة سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
المناطق - الدمام - منال الدوسري

هطلت أمطار غزيرة على مدينة العيون حتى هذا اليوم الخميس أدت إلى تعليق  الدراسة بمحافظة الأحساء وطالب المواطنين بسرعة تحرك المسئولين بأمانة الأحساء وبلدية العيون لسحب المياه من الشوارع حيث انتشرت تجمعات واسعة من المياه أغرقت الشوارع وحاصرت المدارس والبيوت ومستشفى مدينة العيون العام والدوائر الحكومية والمراكز الصحية ، الجدير بالذكر أن بعض شوارع مدينة العيون توجد فيها تصريف مياه الأمطار لا يستفاد منها نهائيا لأنها مسدوده بسبب تراكم النفايات وفشل مشاريع تصريف تجمعات المياه في الصمود أمام الأمطار الغزيرة التي أغرقت عددًا من الشوارع والطرقات بالمدينة .

وكانت المناطق الأكثر تأثراً هي طريق العقير – العيون بالقرب من مدخل مستشفى مدينة العيون العام ومركز العيون ومصلحة المياه وجامع عمر بن الخطاب وأمام المدارس للبنين والبنات حيث انتشرت فيها تجمعات المياه وارتفع منسوبها مما أدى إلى ضعف الحركة المرورية في شوارع مدينة العيون .

وذكر مواطنون أن معاناتهم مع تجمع مياه الأمطار في شوارع مدينة العيون تتكرر مع كل أمطار بسبب ضعف وفشل تصريف المياه وعدم توفير تصريف مياه الامطار مطالبين الجهات المسؤولة عن مشاريع التصريف بمحاسبة المقصرين في أسرع وقت ممكن .

وتساءل مواطنون عن عدم تواجد قنوات التصريف خصوصاً أن العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية وأحياء مدينة العيون وبالقرب من المدارس للبنين والبنات والدوائر الحكومية مبدين فكيف لو تواصلت أمطار الخير والبركة لثلاثة أيام ماذا سيحدث في مدينة العيون ؟ و قال آخرون هل ننتظر كارثة أخرى ككارثة جدة وتبوك والباحة ؟

من جهتها قامت أمانة الأحساء اليوم بإيقاف التيار الكهربائي احترازياً في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بووشل أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من الأمانة على سلامة مرتادي المرافق العامة الخدمية، وتفادي وقوع أي سلبيات.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والابتعاد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الإنارة ، كبائن الكهرباء ) خلال هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه، وفي حالة وجود أي ملاحظة إبلاغ الطوارئ على 940 .

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